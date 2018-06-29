Названы сроки появления российских аналогов турбин Siemens

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что через три-пять лет могут появиться первые образцы российских газовых турбин большой мощности.

«Да, имея наработки и компетенции "Силовых машин", имея наработки "Ростеха" в лице ОДК ("Объединенная двигателестроительная корпорация" - прим. ред.), думаю, удастся выпустить первые образцы оборудования через три-пять лет», - сказал глава Минпромторга, сообщает РИА Новости.

Газовые турбины мощностью 110 мегаватт и выше Россия не производит. Оборудование, которое считается основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, импортируется из других стран. Из-за того, что в России нет технологий по созданию больших турбин, на фоне западных санкций разгорелся спор с немецким концерном Siemens, связаный с поставкой силовых агрегатов в Крым.

На электростанциях «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинга» в России работают семь 110-мегаваттных турбин производства совместного предприятия структуры «Ростеха», «Роснано» и «Интер РАО». Отмечаются, что им требуется доработка, и в промышленных масштабах они не выпускаются.