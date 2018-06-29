Полицейские в коротких шортах: в Ливане регулировщиц одели в новую форму

В Ливане местные регулировщицы произвели фурор среди автомобилистов и туристов, облачившись в обновленную форму.

Девушки одеты в летний вариант полицейской формы - красные береты, шорты и майки с надписью Police. Сотрудницы полиции в соблазнительной одежде вызвали интерес у мужского населения города.

В брумманской мэрии рассказали, что новая «облегченная» формы, в первую очередь, обусловлена дикой летней жарой, которой накрыло государства Ближнего Востока, но в действительности мотивы были иные. Местные власти надеются, что откровенный внешний вид регулировщиц будет привлекать больше туристов в город.