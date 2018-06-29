СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из ЕС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном якобы предложил ему сделку по выходу Франции из состава Евросоюза.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на крупных европейских чиновников.

По данным издания, 24 апреля во время частной встречи глава Белого дома обсуждал с Макроном вопросы торговли.

«Почему бы вам не покинуть Евросоюз?», - задал американский лидер неожиданный вопрос главе Франции.

Кроме того, Трамп заверил французского президента, что в случае выхода Пятой республики из состава Евросоюза, Вашингтон предложит Парижу двусторонний торговый договор на более выгодных условиях, чем ЕС в целом.