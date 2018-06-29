Семья раненной в Алеппо Ирины Баракат прилетела в Петербург

Супруг и трое детей украинки Ирины Баракат, которая обратилась за помощью к российскому президенту Владимиру Путину во время прямой линии, доставлены в Санкт-Петербург из Сирии.

Самолет Ту-134 Минобороны России с семьей Баракат на борту приземлился утром 29 июня на аэродроме ЗВО в Петербурге.

Ранее сообщалось, что Баракат была ранена при обстреле в сирийском Алеппо. Позже женщина была доставлена в ВМА на лечение. Она обратилась за помощью к российскому президенту во время прямой линии, после чего получила российское гражданство. Благодаря этому она бесплатно получила протезы и смогла пригласить в Россию свою семью из Сирии.