Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля в среднем на 4%, хотя рост по субъектам РФ будет разный.

Наибольший прирост будет в Санкт-Петербурге и Якутии - 6%. В Москве эта цифра составит 5,5%.

Тарифы на ЖКХ повышаются ежегодно с той лишь разницей, что это может произойти либо 1 января, либо 1 июля, в зависимости от решения управляющей компании или муниципалитета.

С мая в России действует новая форма платежного документа. Теперь в плату за содержание включены ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах. Имеется ввиду обслуживание лифтов, лестниц, мусоропроводов и тд. Ранее эта графа была включена в коммунальные услуги.