Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля
Это ежегодное повышение по каждому субъекту России будет индивидуальным.
Фото: omsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля в среднем на 4%, хотя рост по субъектам РФ будет разный.
Наибольший прирост будет в Санкт-Петербурге и Якутии - 6%. В Москве эта цифра составит 5,5%.
Тарифы на ЖКХ повышаются ежегодно с той лишь разницей, что это может произойти либо 1 января, либо 1 июля, в зависимости от решения управляющей компании или муниципалитета.
С мая в России действует новая форма платежного документа. Теперь в плату за содержание включены ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах. Имеется ввиду обслуживание лифтов, лестниц, мусоропроводов и тд. Ранее эта графа была включена в коммунальные услуги.