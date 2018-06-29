Суд постановил вернуть Феоктистову два миллиона доллров, переданные Улюкаеву
Заседание в Замоскворецком суде Москвы проходит в закрытом режиме.
Фото: Nikolay Titov/ Global Look Press
Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть два миллиона долларов генералу ФСБ Олегу Феоктистову, которые глава «Роснефти» Игорь Сечин в виде взятки передал экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
По заявлению ФСБ заседание проходит за закрытыми дверями, это делается для безопасности сохранения персональных данных заявителя. Феоктистов лично явился в суд для рассмотрения ходатайства.
Улюкаев примет участие в процессе по видеосвязи из колонии.
Бывшего главу минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и крупному штрафу, он отбывает наказание в Тверской области. Экс-чиновник не признал своей вины.