Суд постановил вернуть Феоктистову два миллиона доллров, переданные Улюкаеву

Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть два миллиона долларов генералу ФСБ Олегу Феоктистову, которые глава «Роснефти» Игорь Сечин в виде взятки передал экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

По заявлению ФСБ заседание проходит за закрытыми дверями, это делается для безопасности сохранения персональных данных заявителя. Феоктистов лично явился в суд для рассмотрения ходатайства.

Улюкаев примет участие в процессе по видеосвязи из колонии.

Бывшего главу минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и крупному штрафу, он отбывает наказание в Тверской области. Экс-чиновник не признал своей вины.