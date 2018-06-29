Подрезать крылья: почему США больше не смогут бомбить страны по собственному желанию

Крылья смерти

Уже первого января 1957 года стратегическая авиация США могла нанести бомбовый удар, который, вне всякого сомнения, изменил бы мир навсегда. После 1945 года, когда американское атомное оружие впервые было испытано вне полигона, стало очевидно, что доставить бомбу с атомным зарядом до территории вероятного противника сможет исключительно авиация.

Среди ключевых аргументов в пользу боевого применения стратегических бомбардировщиков была не только межконтинентальная дальность полета, но и относительная безопасность машин этого типа - бомбардировщики могли незаметно «подбираться» к территории противника на большой высоте. Средства ПВО послевоенного образца хоть и совершенствовались чрезвычайно быстро, но все равно значительно проигрывали в эффективности современным системам, способным поражать высокоскоростные цели на дальностях в 500 километров. Системы ПВО в конце 50-х годов лишь обретали современные очертания, и о противодействии массированному удару речи даже не шло.

Логическим продолжением планов по уничтожению СССР после разработанных схем атаки «Totality» и «Unthinkable» («Немыслимое») стал знаменитый план атомного удара «Dropshot», ключевая роль в исполнении которого вновь отводилась самолетам стратегической авиации. Лишь в декабре 2015 года из рассекреченных документов Минобороны США и разведслужб стало известно, что с помощью ВВС руководство США в конце 50-х планировало нанести удар по четырем сотням объектов. Изучив эти документы и проанализировав характеристики бомбардировщиков, эксперты в области авиации пришли к выводу, что даже при отлаженной военной логистике на мероприятие подобного масштаба потребовалось бы несколько тысяч машин.

«Операции такого типа планировались глобально - несколько сотен бомбрадировщиков планировалось задействовать только для доставки атомных зарядов. Для того, чтоб произвести сброс, самолеты должны были вплотную подойти в район нанесения удара - в конце 50-х не было крылатых ракет, которые можно запускать за тысячи километров от цели. Тогда все планировалось делать "по старинке" - бомбардировщики везут спецбоеприпасы, истребители прикрывают их от средств ПВО и авиации противника. В любом из вариантов, особенно учитывая количество и важность целей, это тысячи машин», - рассказал в интервью телеканалу «Звезда» подполковник ПВО в отставке Константин Кутепов.

К счастью, подготовительные мероприятия к третьей мировой войне оказались слишком дороги, а ее последствия слишком непредсказуемы, и план массированного атомного удара по СССР опечатали и убрали в архив. К тому же, первого мая 1960 года войска ПВО СССР доказали, что даже скоростные высотные цели вроде самолета-разведчика U-2 не проблема для отечественных зенитных ракет. На этом происшествии тема уничтожения СССР через вторжение в воздушное пространство была закрыта раз и навсегда.

Наследие Ирака

После «Бури в пустыне» вера в непобедимость американской авиации заметно окрепла: на пару с крылатыми ракетами, разведывательными спутниками и другими средствами контроля обстановки на поле боя, истребительная и штурмовая авиация внесла свой вклад в разгром иракской армии. К тому же, «Буря в пустыне» стала знаковой операцией для Вооруженных Сил США в целом и для ВВС в частности - впервые для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам противника были применены малозаметные самолеты F-117 Nighthawk, способные проникать через эшелонированные системы ПВО.

По иронии судьбы эти же самолеты 8 лет спустя едва не свели всю «стелс-программу» ВВС США в могилу - сбитый в Югославии ракетой советского комплекса С-125 малозаметный ударный самолет вызвал целую волну негодования относительно соотношения стоимости к боевой эффективности. Примерно тогда же в странах Запада стало крепнуть ощущение, что технологии малозаметности не так хороши, как кажется, и преждевременная радость сменилась тревожной тишиной. Тремя годами позднее, сразу после терактов 11 сентября 2001 года, американская авиация была привлечена к войсковой операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане, в рамках которой были задействованы не только самолеты истребительной и штурмовой авиации, но и стратегические бомбардировщики.

Военные эксперты отмечают, что для задач, выполняемых Вооруженными Силами США было бы достаточно и самолетов штурмовой авиации, однако нарушением тылового снабжения и логистики запрещенного в РФ движения «Талибан»* наряду с F-16 занимались бомбардировщики B-1, В-52, а так же малозаметные ударные машины В-2 Spirit, которые никогда не размещались на «аэродромах подскока» в южной и западной Европе, и вылетали на задания исключительно с территории США.

Важно понимать, что за время всех крупных войсковых операций бомбардировщики ни разу не применялись против хорошо оснащенного и вооруженного современными средствами ПВО противника. Особо показательной в этом отношении считаются «Несокрушимая свобода и «Союзная сила» - спустя много лет после бомбардировок военные эксперты продолжают считать применение силы в этих операциях непропорциональным и утверждают, что с вооруженным и обученным противником США и страны НАТО почти наверняка предпочли бы сесть за стол переговоров.

«Для того, чтобы давать оценку таким событиям, нужно вспомнить, когда США вообще воевали с хорошо вооруженным противником. Бомбить страны, армии которых не способны нейтрализовать даже простейшие угрозы с воздуха - много ума не нужно. В мире еще достаточно государств, противовоздушная оборона в которых и армия в целом требуют серьезной модернизации. А пока такие страны существуют, будет работать и машина экспорта дестабилизации, в рамках которой сверхдорогое и ультрасовременное вооружение используется для целей, которые можно уничтожить пушечным ядром», - отметил в интервью «Звезде» военный историк Михаил Лапиков.

Наилучшим примером работы такого механизма можно считать операцию «Рассвет Одиссеи», в рамках которой авиация США и стран НАТО наносила удары по промышленным и военным объектам в Ливии, переживавшей военный переворот. Стоит отметить, что никакого противодействия авиации США и НАТО не оказывалось, и оказываться не могло, поскольку большинство крупных военных объектов, включая аэродромы, на которых были расквартированы самолеты истребительной авиации, были либо заблаговременно блокированы, либо находились под контролем лиц, напрямую или косвенно задействованных в свержении Муаммара Каддафи.

Новая надежда

Несмотря на претензии на мировое лидерство в области технологий и военной силы, большая часть из наступательного вооружения, включая крылатые ракеты и бомбы со спутниковым наведением, при соприкосновении с более оснащенным и технологичным противником практически сразу начинает работать не так, как задумывалось разработчиками. Потеряв несколько образцов высокотехнологичного вооружения в ходе одной из рядовых (по меркам американских военных) задач, в Пентагоне и НАТО начали догадываться, что рано или поздно платежеспособность отдельных государств позволит переоснастить армию современным вооруженим, и тогда любой удар со стороны США может быть нейтрализован.

Правильно оценив последствия потери нескольких образцов высокоточного оружия, Минобороны США совместно с НАТО, впервые с 1949 года юридически закрепило цели, обстоятельства и условия, при которых ВВС США и Североатлантического Альянса будут применяться для решения кризисных ситуаций в будущем. Анализируя новый документ, американский военный эксперт Майкл Пек отметил, что впервые в стратегию совместного использования военно-воздушных сил американскими военными были заложены условия, в которых другие технологически развитые державы, такие как Россия и Китай, строили вооруженные силы со дня основания.

В новой стратегии воздушной войны сказано, что вызовы и угрозы будущего будут носить «транснациональный и многоплановый характер, и будут иметь долгосрочные последствия для мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». В переводе с военно-дипломатического на простой русский это означает следующее - американские и европейские военные впервые после Второй мировой войны осознали, что процессу уничтожения любого государства в любой точке земного шара пришел конец.

Американские эксперты отмечают, что для обеспечения готовности самолетов США и НАТО к работе в новых условиях предстоит сделать практически невозможное - перестроить структуру и механику работы вооруженных сил с учетом вероятности не просто нейтрализации воздушного нападения, но и ответного удара.

В заключении на 11 страницах отмечается, что развитие, распространение и интеграция специализированных баллистических и крылатых ракет, передовых многоуровневых систем противовоздушной обороны, средств ведения радиоэлектронной войны изменят динамику воздушных операций Альянса, или, если максимально упростить сложную формулировку, аннулируют боевые возможности США и стран НАТО.

Американские эксперты заключают, что в случае прямого столкновения ВВС США и стран НАТО с подготовленным и хорошо вооруженным противником самолеты Альянса будут сбиты современными зенитными ракетами, связь и управление войсками будут нарушены, а логистические центры и штабы подвергнутся беспрецедентным кибератакам, что при совокупном использовании зон воспрещения доступа (A2/AD) и других технических средств парализует работу военно-воздушных сил и сделает оперативную воздушную атаку невозможной.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ