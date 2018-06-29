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В ВСУ сообщили о гибели четырех военных в Донбассе

Александра Арсентьева
10:35 29.06.2018
Сообщалось, что 28 июня в ходе боев в Донбассе трое бойцов ВСУ погибли, еще трое были ранены.
В ВСУ сообщили о гибели четырех военных в Донбассе
Фото: Michal Burza / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

В Донбассе за минувшие сутки в зоне операции украинских силовиков погибли четверо бойцов ВСУ, двое получили ранения. Об этом говорится на странице оперативного штаба силовой операции в социальной сети Facebook.

Сообщается, что один украинский военный погиб на луганском направлении, двое рядом с населенным пунктом Пивденный под Горловкой. Еще один боец ВСУ погиб в районе Луганского.

Вчера, 28 июля, сообщалось, что в ходе боев в Донбассе трое бойцов ВСУ погибли, еще трое были ранены.

Ранее замглавы оперативного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал о крупной атаке ВСУ, а также о плане по захвату Донбасса.

 

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