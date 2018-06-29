ЕС призвал Россию сотрудничать в расследовании крушения MH17

Лидеры стран Евросоюза призвали Россию сотрудничать в расследовании крушения выполнявшего рейс MH17 малайзийского самолета, потерпевшего крушение в Донбассе в июле 2014 года.

Об этом говорится в одобренном в пятницу заключении европейского саммита в Брюсселе. Участники встречи также призвали Москву взять на себя ответственность за трагедию.

«Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17», - говорится в документе.

Двадцать четвертого мая международная следственная группа представила доклад, в котором говорится о том, что Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куалу-Лумпур, был сбит из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего зенитно-ракетной бригаде Вооруженных Сил РФ из Курска.

В министерстве иностранных дел России заявили, что обвинения международных следователей в причастности Москвы к катастрофе являются голословными, а само расследование - предвзятым.