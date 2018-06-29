Едва отошедший от пристани теплоход загорелся в Иркутске: видео

На пристани «Ракета» в Иркутске загорелся теплоход «Баргузин». Судно едва успело отойти от берега, как в моторном отсеке возникло возгорание. На борту теплохода было 78 пассажиров и пять членов экипажа. «Баргузин» сразу же причалил к берегу, люди были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает издание Irk.ru, спасателям удалось ликвидировать возгорание, тушение производилось с катера и с пожарных автомобилей на берегу. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. В настоящее время устанавливается причина происшествия.

По информации издания, Восточно-Сибирское речное пароходство возместит стоимость билетов пассажирам «Баргузина». Из-за инцидента расписание рейсов будет скорректировано.