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Мексиканцы вместе с «картонным фанатом» устроили танцы в центре Екатеринбурга

Александра Арсентьева
09:38 29.06.2018
Последний матч ЧМ-2018 в Екатеринбурге состоялся 27 июня.
Видео: inguesumatrushka / Instagram, Юрий Фоминых / ВКонтакте

В Екатеринбурге на улице Вайнера мексиканские фанаты дали последний концерт. Они танцевали в национальных костюмах на фургоне под ритмы мексиканских песен. Об этом сообщает издание Ura.ru.

«В Екатеринбурге! Мы уже скучаем по Мексике!», - написали болельщики под видео в социальной сети Instagram.

Во время концерта с фанатами был известный «картонный фанат» Хавьер, он «выглядывал» из окна фургона.

Также в социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых были запечатлены события минувшей ночи. В одном из роликов жители уральского мегаполиса и его гости танцуют под зажигательные ритмы.

Последний матч ЧМ-2018 в Екатеринбурге состоялся 27 июня. Встреча прошла между сборными Мексики и Швеции. Мексиканцы уступили шведам, счет игры - 0:3.  

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