Интернет-сервисы с 1 июля начнут хранить трафик пользователей по полгода

С 1 июля весь интернет-трафик пользователей будет храниться полгода. Речь идет о голосовых и текстовых сообщениях, изображениях, видеозаписях и других данных, которые россияне передают по сетям связи.

Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации. Этот документ реализует «пакет Яровой», который направлен на противодействие терроризму.

Хранящаяся информация будет предоставляться спецслужбам по запросу в случае обнаружения подозрительной активности. Все это поможет заблаговременно устранять угрозы безопасности граждан.

Пакет законов антитеррористическиой направленности по хранению информации, известный как «закон Яровой», вступил в силу еще в июле 2016 года, но был отложен до июля 2018 года.