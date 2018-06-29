Интернет-сервисы с 1 июля начнут хранить трафик пользователей по полгода
Правительство утвердило правила хранения интернет-компаниями трафика пользователей. С 1 июля сообщения, фото и видеозаписи и другие данные россиян будут храниться по полгода и смогут передаваться правоохранительным органам по требованию.
Фото: Klaus Ohlenschläger Picture Alliance/ Globallookpress
С 1 июля весь интернет-трафик пользователей будет храниться полгода. Речь идет о голосовых и текстовых сообщениях, изображениях, видеозаписях и других данных, которые россияне передают по сетям связи.
Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации. Этот документ реализует «пакет Яровой», который направлен на противодействие терроризму.
Хранящаяся информация будет предоставляться спецслужбам по запросу в случае обнаружения подозрительной активности. Все это поможет заблаговременно устранять угрозы безопасности граждан.
Пакет законов антитеррористическиой направленности по хранению информации, известный как «закон Яровой», вступил в силу еще в июле 2016 года, но был отложен до июля 2018 года.