К женщине, которая попросила помощи у Путина о предоставлении гражданства РФ, приедет семья

Раненая боевиками в Сирии Ирина Баракат прошла более десятка врачей. В арабской республике ей помочь не смогли - нужна была сложнейшая операция, которую ей сделали в России. После того, как женщина позвонила на прямую линию с президентом РФ, ей предоставли российское гражданство и теперь она смогла пригласить мужа и детей.

В Петербурге женщину лечат в военно-медицинской академии имени Кирова. Она была гражданкой Украины, потому ей не могли поставить бионические протезы. А также Баракат не могла пригласить в Россию родных. Но все изменилось, когда президент России Владимир Путин 25 июня подписал указ о присвоении ей гражданства.

Теперь семья Баракат соберется вместе. Они не виделись уже два года. Их проводили всем двором - друзья, родственники и соседи. Желают только одного, чтобы семья Баракат поскорее вернулась на родину в Сирию.

До трагедии Ирина Баракат 13 лет жила и работала в Сирии, у нее трое детей, которых она и закрывала от попавшего в дом снаряда.