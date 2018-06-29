Российские военные привезли детям Дамаска тульский мед

Сразу две тонны меда привезли в Дамаск российские специалисты Центра по примирению сторон в Сирии. Такой подарок сирийским детям сделали тульские пчеловоды.

Пятьсот килограмм отвезли в детский приют при монастыре святого Павла, где проживают 200 сирот и детей из малоимущих семей, и сладких подарков у них не было давно.

Мед получили и в школе святого Иосифа, многие ученики которой - дети беженцев. Среди них немало и тех, кто потерял на войне обоих родителей. Еще несколько сотен килограммов меда на следующей неделе отправят детям Восточной Гуты.