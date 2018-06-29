Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в США

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А на территории нескольких штатов США. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В частности, вспышка гепатита А зафиксирована в штате Огайо. В настоящее время известно 79 случаях заболевания, 58 пострадавших госпитализированы.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», - говорится в сообщении.

Как сообщает Роспотребнадзор, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что факторами риска явилось употребление наркотических средств, несоблюдение правил личной гигиены.

Кроме того, установлена прямая связь со вспышками заболевания в Индиане, Западной Вирджинии, Мичигане, Кентукки. В этих штатах с прошлого года зафиксировано почти две тысячи случаев гепатита А.