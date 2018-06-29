В США было перехвачено сообщение о запуске термоядерных ракет

Радиолюбители западного побережья Соединенных Штатов в ночь на 27 июня перехватили сообщения наземного командования о действиях в чрезвычайной обстановке Emergency Action Messages, которые были адресованы межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress. Об этом сообщает издание The Drive.

В условиях военных действий такие передачи осуществляются случае, когда принято решение о боевом применении ядерного оружия. После того, как экипаж B-52 Stratofortress получил сообщение, он был обязан запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM, которые оснащены термоядерными боеголовками.

Как отмечает издание, в действительности в ночь на 27 июня в небе над Соединенных Штатов проходили учения, в которых принимали участие бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также самолет управления и связи E-6 Mercury.

По информации The Drive, данные учения - яркое напоминание врагам США о том, что ее бомбардировщики готовы и способны доставлять термоядерные боеголовки по всему миру.