Мошенники нашли новый способ кражи денег у владельцев Android

Специалисты компании по безопасности McAfee обнаружили полтора десятка зараженных приложений в официальном магазине Google Play. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Созданием вредоносного приложения занимались хакеры из группировки AsiaHitGroup. По словам специалистов, в код приложения был встроен вирус под названием Sonvpay.C.

Приложение посылает пользователям уведомление об обновлении, однако под этим оповещением скрыта подписка на платные услуги. Делается это с помощью системы WAP-биллинг, не требующей подтверждения SMS.

Зараженный Android-смартфон списывает деньги с мобильного счета пользователей напрямую, при этом владельцы мобильных устройств не заметят послания со своего номера в истории отправленных сообщений.