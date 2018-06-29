Саммит ЕС достиг договоренности по вопросам миграции
Лидеры 28 стран Европейского Союза пришли к единому мнению по вопросу, касающегося миграционного кризиса.
Фото: Thierry Roge/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Главы стран Евросоюза по итогам 15-часовых переговоров на саммите в Брюсселе достигли соглашения по миграционному кризису.
О том, что удалось договориться, сообщил глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter. Итоговый документ согласовали главы государств и правительств 28 стран.
Эту информацию подтвердил и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
«Сделка по миграции достигнута», - написал он в своем Twitter-аккаунте.
По данным ООН, число мигрантов, прибывших в страны Европы, достигает 42 тысяч, при этом около тысячи беженцев с начала 2018 года погибли, пытаясь переплыть Средиземное море.