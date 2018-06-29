СМИ: лидеры ЕС продлили антироссийские санкции

На саммите в Брюсселе Лидеры Евросоюз согласовали политическое решение о продлении антироссийских санкций против еще на полгода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в структурах ЕС.

По словам источника, прошла короткая дискуссия по теме России, Украины, а также минским соглашениям.

«Ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по всем темам потому, как не смогла достигнуть согласий с остальными государствами по решению миграционного кризиса.