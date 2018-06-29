Футболиста московского «Спартака» Промеса задержали за избиение жены

Полиция Ибицы по подозрению в избиении жены задержала полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. Об этом сообщает издание Voetbal Primeur.

В ходе драки, которая была инициирована спортсменом, пострадали и другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.

В 2017 году Промеса признали лучшим футболистом России, он стал лучшим бомбардиром «Спартака». В 2014 году футбольный клуб заплатил за него около €10 млн. Контракт между спортсменом и ФК был заключен на 4 года.