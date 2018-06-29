СМИ: установлена личность стрелявшего в редакции газеты в Мэриленде

Полиция установила личность стрелявшего в редакции издания Capital Gazette в Мэриленде, передает американское издание The Baltimore Sun, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, преступника зовут Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году мужчина подавал в суд на издание за клевету, однако его иск не был удовлетворен.

Сообщается, что имя Рамоса ранее фигурировало в газете в материале о домогательствах к бывшей однокласснице. По данным издания, Рамос регулярно писал девушке в соцсетях, преследовал ее, а также угрожал. В результате чего потерпевшая обратилась в полицию. За описание истории в прессе Рамос подал на газету в суд, но проиграл дело.

Позднее мужчина не раз оставлял оскорбительные комментарии в отношении Capital Gazette. Бывший издатель газеты Том Маркуардт заявил, что многие из его подчиненных боялись Рамоса, так как он преследовал и их.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный расстрелял людей на территории офиса издания Capital Gazette в Аннаполисе. В результате инцидента погибли пять человек. Преступник уже был задержан полицией на месте происшествия.