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СМИ: смартфоны Samsung стали тайно рассылать личные фотографии владельцев

Вадим Синицын
05:30 29.06.2018
Судя по всему, проблема появилась после обновления фирменного приложения для обмена сообщениями Samsung Message.
СМИ: смартфоны Samsung стали тайно рассылать личные фотографии владельцев
Фото: Pixabay

Обладатели гаджетов от Samsung стали массово жаловаться на то, что смартфоны этого производителя стали рассылать случайным людям их личные фотоснимки. Об этом сообщает портал Android Police.

«Прошлой ночью около 2:30 мой телефон отправил моей девушке всю мою фотогалерею вместе с текстом. В приложении не было отметок об этом, однако оно записано в логах моего мобильного оператора», - цитирует издание одного из пользователей, столкнувшегося с проблемой.

В материале приводятся цитаты и других владельцев смартфонов Samsung. Во всех случаях аппарат скрытно высылал случайным собеседникам личные фото через приложение Samsung Message, которое заменяет СМС.

Судя по всему, проблема появилась после обновления приложения Samsung Message. На данный момент компания не дала официального объяснения по этому поводу. Авторы материала рекомендуют вручную отключить доступ этого приложения ко внутренней памяти аппарата до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.

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