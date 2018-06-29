Италия сорвала подписание итогового документа саммита ЕС
Итальянские власти требует сперва достичь соглашений по вопросам миграции.
Фото: Thierry Roge / ZUMAPRESS / Globallookpress
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС по всем темам, так как не сумела достигнуть согласий с остальными странами по решению миграционного кризиса.
Такое решение принял премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Блокировку итогового саммита официально подтвердили ЕС, передает ТАСС.
В связи с блокировкой документа была отменена пресс-конференция, которую планировалось провести сразу после саммита.
В четверг, 28 июня, лидеры ЕС должны были подписать итоговый документ, в который входили пункты о торговле между странами Евросоюза и США, а также части, касающиеся безопасности стран.