Пламя до небес: под Ригой полыхает «город химиков» с опасными отходами

В латвийском городе Олайне разгорелся сильнейший пожар, для борьбы с которым прибыли 34 расчета пожарно-спасательной службы Латвии. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ведомстве.

Возгорание началось на территории складов, где располагаются опасные химические отходы. Спасатели и пожарные были стянуты со всех окрестных городов.

«В Олайне на территории сервиса отходов "BAO", на улице Целтниеку, возник пожар повышенной опасности. На месте работают 34 пожарных расчета, которые прибыли из Риги, Елгавы и местные бригады из Олайне», - рассказали в местной пожарно-спасательной службе.

Город Олайне располагается в пятнадцати километров от столицы Латвии. Он специализирован на химической промышленности, здесь расположены сразу несколько крупных предприятий, за что жители страны называют этот населенный пункт «городом химиков».