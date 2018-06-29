Конгресс США: встреча Путина и Трампа нанесет удар по НАТО

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в итоге нанесет очередной удар по НАТО. Такое мнение озвучил конгрессмен от Демократической партии США Адам Шифф, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

По мнению Шиффа, который считается ведущим представителем Демократической партии в конгрессе США, Трамп во время встречи обязан открыто осудить Путина за мифическое «российское вмешательство» в выборы и закончить переговоры на этом. Однако конгрессмен почему-то сомневается в подобном исходе.

«Я боюсь, что вместо этого саммит окажется очередным ударом по НАТО и нашим союзникам и станет подарком для Кремля», - заявил конгрессмен.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двухстороннюю встречу в Хельсинки 16 июля. В ходе переговоров лидеры обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также затронут актуальные вопросы международной повестки дня.