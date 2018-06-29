CМИ: Трамп планирует заключить сделку по Сирии с Путиным

Дональд Трамп намерен заключить сделку с Владимиром Путиным касательно вывода войск из Сирии. Обсудить детали он собирается во время предстоящей встречи с российским президентом в Хельсинки. Об этом, ссылаясь на собственные источники, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, Трамп согласится на вывод войск с сирийской территории в том случае, если российская сторона закроет доступ Ирану к юго-западным районам Сирии.

Более того, глава США собирается предложить создать зону отчуждения в вышеупомянутом регионе, чтобы предотвратить дальнейшее столкновение между оппозицией и правительством.