CМИ: Трамп планирует заключить сделку по Сирии с Путиным
По данным местных СМИ, американский президент предложит сделку российскому лидеру по урегулированию сирийского кризиса.
Фото: Alex Edelman / Consolidated News Photos / Globallookpress
Дональд Трамп намерен заключить сделку с Владимиром Путиным касательно вывода войск из Сирии. Обсудить детали он собирается во время предстоящей встречи с российским президентом в Хельсинки. Об этом, ссылаясь на собственные источники, передает телеканал CNN.
По данным телеканала, Трамп согласится на вывод войск с сирийской территории в том случае, если российская сторона закроет доступ Ирану к юго-западным районам Сирии.
Более того, глава США собирается предложить создать зону отчуждения в вышеупомянутом регионе, чтобы предотвратить дальнейшее столкновение между оппозицией и правительством.
Ранее сообщалось, что 16 июля лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу в финской столице Хельсинки.