Рэпер XXXTentacion предсказал собственную смерть незадолго до убийства

В четверг, 28 июня, на Youtube канале американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion, вышел видеоклип, в котором исполнитель предсказал собственную смерть.

В клипе он приходит на похороны и видит себя в гробу. В ролике «Экс» задается вечными вопросами, беседует со смертью и в конце приходит к выводу, что мир должен измениться, иначе из-за всей горечи и злобы в нем становится невозможно жить. В конце клипа исполнитель призвал своих фанатов творить добро и оставаться хорошими людьми.

Рэп-исполнитель умер 18 июня возле мотосалона в результате вооруженного нападения. Неизвестные произвели несколько выстрелов в юношу, после чего он был доставлен в больницу в состоянии комы. Жизнь музыканта врачам спасти не удалось.