Ученые обнаружили следы жизни на спутнике Сатурна

Специалисты из Юго-западного научно-исследовательского института с помощью зонда «Кассини» нашли сложные органические молекулы в жидкости, которую выбросили гейзеры спутника Сатурна Энцелада. Об этом пишет журнал Science Alert.

Находка ученых представляет собой кристаллы льда, содержащие органические молекулы с молекулярной массой более 200 дальтон. По мнению специалистов, это резко повышает шансы на вероятность существования живых организмов на Энцеладе.

Теперь спутник Сатурна стал единственным кроме Земли объектом в Солнечной системе, который соответствует условиям возникновения жизни. Сам спутник представляет собой ледяной шар, под поверхностью которого есть океан, подогреваемый геологически – с помощью гидротермальных источников.

Эти условия, по теории ученых, подходят для зарождения простейших живых организмов. В данный момент они проводят исследования, пытаясь воссоздать на Земле условия Энцелада с его гидротермальными источниками. Это поможет понять, как должна выглядеть простейшая жизнь на спутнике Сатурна.