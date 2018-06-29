Instagram разрешит пользователям встраивать музыку в Stories

Популярное приложение Instagram в новом обновлении разрешит пользователям добавлять музыкальное сопровождение в Stories. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Теперь перед началом записи видео для Stories пользователь сможет выбрать из собственной библиотеки необходимую ему для записи композицию. Предполагается, что это поможет «сторис» лучше выражать эмоции и настроение автора записи.

Как уточняется в блоге компании еждневная аудитория Stories превысила 400 миллионов пользователей. Для многих любителей Instagram она стала даже более важной, чем обычная лента с фотографиями.

Ранее сообщалось, что Instagram выпустил облегченную версию приложения. Предполагается, что эта версия будет пользоваться популярностью у пользователей из развивающихся стран и обладателей бюджетных смартфонов.