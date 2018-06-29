В США умер культовый писатель-фантаст Харлан Эллисон

Известный писатель-фантаст Харлан Эллисон скончался на 85-м году жизни в США. Об этом сообщила его агент Кристин Валада со ссылкой на супруга литератора.

Susan Ellison has asked me to announce the passing of writer Harlan Ellison, in his sleep, earlier today. “For a brief time I was here, and for a brief time, I mattered.”—HE, 1934-2018. Arrangements for a celebration of his life are pending. — Christine Valada (@mcvalada) 28 июня 2018 г.

Харлан Эллисон считается одним из самых продуктивных авторов фантастической прозы двадцатого века, за свою карьеру он создал около двух тысяч рассказов, повестей, очерков и эссе. Он многократный лауреат престижных фантастических премий «Локус», «Хьюго» и «Небьюла».

Кроме того, Эллисон был сценаристом фантастических сериалов, среди его работ – «Звездный путь» и «Вавилон 5» и многие другие сериалы, хорошо известные российскому зрителю. Также фантаст известен тем, что подал в суд на создателей фильма «Терминатор» за плагиат и выиграл дело.