Полиция нашла взрывное устройство на месте стрельбы в редакции газеты в США

Полицейский Аннаполиса заявила об обнаружении взрывного устройства на месте, где ранее произошла стрельба в редакции издания Capital Gazette. Об этом в эфире телеканал Fox News рассказал представитель правоохранительных органов.

«Мы о нем позаботились. У нас на месте сотрудники саперного взвода. Мы считаем, что больше взрывных устройств нет», - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный расстрелял людей на территории офиса издания Capital Gazette в Аннаполисе. В результате инцидента погибли пять человек. Преступник уже был задержан полицией на месте происшествия.