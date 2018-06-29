Полиция нашла взрывное устройство на месте стрельбы в редакции газеты в США
Единственное взрывное устройство обнаружено саперном отрядом.
Фото: Yang Chenglin / ZUMAPRESS / Globallookpress
Видео: Tim Prudente / Twitter
Полицейский Аннаполиса заявила об обнаружении взрывного устройства на месте, где ранее произошла стрельба в редакции издания Capital Gazette. Об этом в эфире телеканал Fox News рассказал представитель правоохранительных органов.
«Мы о нем позаботились. У нас на месте сотрудники саперного взвода. Мы считаем, что больше взрывных устройств нет», - отметил он.
Ранее сообщалось о том, что неизвестный расстрелял людей на территории офиса издания Capital Gazette в Аннаполисе. В результате инцидента погибли пять человек. Преступник уже был задержан полицией на месте происшествия.