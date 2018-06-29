В состав США могут принять новый штат

Конгресс Соединенных Штатов Америки рассмотрит законопроект о принятии в состав государства нового штата. Соответствующий документ размещен на официальном сайте парламента США.

Новым регионом страны может стать остров Пуэрто-Рико. Законопроект был подготовлен конгрессменами как из Республиканской, так и из Демократической партии.

В случае одобрения закона Конгрессом запустится механизм, предполагающий создание специальной комиссии, которая займется решением связанных с вхождением в состав США нового штата проблем. Затем парламент упразднит старые законы в отношении острова, а после Пуэрто-Рико официально станет новым штатом. Это должно случиться не позднее 1 января 2021 года.

На данный момент Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории, имеющей ассоциацию с США. Это означает, что жители острова формально считаются гражданами Штатов, но не имеют права голосовать на выборах, а в парламенте представлены всего одним представителем, который обладает только совещательным голосом.