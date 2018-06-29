Российские банки с 1 июля начнут сбор биометрических данных клиентов

Начиная с первого июля, во всех российских банках начнет действовать единая биометрическая система. Это позволит клиентам получать ряд банковских услуг без их непосредственного присутствия в офисе.

В 2017 году Владимир Путин подписал закон, исходя из которого банки, имеющие биометрические данные клиентов, могут предоставить им свои услуги через Интернет. Часть закона вступает в силу 29 июня 2018 года.

Предполагается, что нововведение повысит экономическую активность российских граждан, а также поспособствует развитию банковского сектора.