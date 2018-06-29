Российские банки с 1 июля начнут сбор биометрических данных клиентов
Оператором биометрической системы (ЕБС) с 30 июня станет компания «Ростелеком».
Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress
Начиная с первого июля, во всех российских банках начнет действовать единая биометрическая система. Это позволит клиентам получать ряд банковских услуг без их непосредственного присутствия в офисе.
В 2017 году Владимир Путин подписал закон, исходя из которого банки, имеющие биометрические данные клиентов, могут предоставить им свои услуги через Интернет. Часть закона вступает в силу 29 июня 2018 года.
Предполагается, что нововведение повысит экономическую активность российских граждан, а также поспособствует развитию банковского сектора.