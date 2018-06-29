Американский генерал раскрыл план по борьбе с российским С-400
Военные выразили обеспокоенность возросшей в сравнении с системой С-300 дальностью зенитно-ракетного комплекса.
Фото: Константин Семенов / ТРК «Звезда»
Американские ВВС работают над планом по борьбе с российской ракетной системой С-400. Об этом рассказал глава командования боевого применения авиации США генерал Джеймс Холмс изданию Military.com.
Он отметил, что в будущем вероятно объединение ВВС США и сухопутных войск. Более того, для того чтобы противостоять российским ПВО также будут объединены различные системы ведения огня.
Тем не менее, генерал не стал уточнять будет ли новое программное обеспечение заложено в истребитель ВВС США F-35.
Намеревается ли американская армия использовать системы ведения огня на большую дальность, также остается неизвестно.