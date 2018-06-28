Встреча Путина и Трампа улучшит политическую ситуацию – МИД Финляндии

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом благоприятно повлияет на мировую политику. Об этом министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал в своем интервью для издания Ilta-Sanomat.

Он отметил, что в настоящий момент на международной арене наблюдается множество проблем и разногласий.

«Хотелось бы надеяться, что это поможет улучшить ситуацию в мировой политике», - заявил глава МИД Финляндии.

По словам Сойни, важно не иметь чересчур завышенных надежд насчет предстоящей встречи.

«Слишком высоких ожиданий не должно быть, но все должно быть нацелено на то, что мир станет более спокойным», - добавил дипломат.

Напомним, 16 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу в Хельсинки. Американский лидер уже заявил, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой и надеется, что они смогут поладить.