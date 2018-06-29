Российская военная полиция выставила посты в сирийской провинции Хомс

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Вместе с тем, боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения боевых действий в провинции Алеппо.

Центр по примирению враждующих сторон призывает членов бандформирований прекратить провокационные действия и строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В населенных пунктах провинции Хомс продолжаются работы по разбору завалов, расчистке автомобильных дорог.

Для пресечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в населенных пунктах Харет-Тукман, Тель-Биса и Эр-Растан в провинции Хомс российская военная полиция выставила наблюдательные посты.

За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 109 человек, в Восточную Гуту – 109 человек. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 522 жителя Восточной Гуты и 106 415 жителей провинции Хомс.

Несмотря на усилия Центра по примирению гуманитарная ситуация в Юго-западной зоне деэскалации из-за действий боевиков ухудшается. В провинции Деръа отмечаются боестолкновения между вооруженными группировками с целью передела сфер влияния на неконтролируемой правительством территории. Террористы изымают у мирного населения продукты питания и медикаменты, мужчины, способные держать в руках оружие, в том числе несовершеннолетние, насильно мобилизуются в состав банд.

С целью улучшения гуманитарной ситуации в населенном пункте Дейр-эль-Майс (провинция Эль-Кунейтра) проведена гуманитарная акция, в ходе которой жителям передано 650 продовольственных наборов, вода питьевая бутилированная, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 119 сирийцам, в том числе 61 ребенку.