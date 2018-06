Десятки пострадавших: неизвестный устроил массовый расстрел в редакции газеты в США

Вооруженный человек расстрелял людей на территории офиса издания Capital Gazette в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

По данным СМИ, преступник разбил стеклянную дверь и проник внутрь с оружием. Точное число жертв неизвестно, но злоумышленник убил не менее четырех человек и ранил около двух десятков. По другим данным, погибли шесть человек. Официальная информация о количестве жертв трагедии уточняется.

Police say they are still securing the Capital Gazette building. Urging public to avoid area. Reunification center is at Annapolis Mall Lord & Taylor. pic.twitter.com/PVszFojAJD