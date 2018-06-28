Момент мощного взрыва на заправке в Чечне попал на видео

На окраине станицы Гребенская в Шелковском районе Чечни прогремел мощный взрыв на заправке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным Центра медицины катастроф, из-за взрыва и вызванного им сильного пожара пострадали пять человек. Степень тяжести их состояния на данный момент неизвестна.

По данным агентства, в момент инцидента на заправочной станции находились четыре цистерны с топливом, детонация которых дала столь мощный взрыва. Территория вокруг места происшествия оцеплена. Сам пожар на данный момент ликвидирован сотрудниками МЧС.