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Эксперт NI: армия России стала сильнее после боевого крещения в Сирии

Наталья Вальханская
22:44 28.06.2018
Участие в боевых действиях в Сирии дало неоценимый боевой опыт и способствовало укреплению российской армии, считает обозреватель The National Interest.
Эксперт NI: армия России стала сильнее после боевого крещения в Сирии
Фото: Минобороны РФ

Операция по освобождению Сирийской Арабской Республики от террористов способствовала укреплению российских вооруженных сил, считает обозреватель американскиого журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.

В статье для портала Real Clear Defense эксперт отмечает, что ВС РФ в Сирии совершенствовались в области нанесения высокоточных ударов, а российские военные получили возможность улучшить тактику ведения боевых действий.

«Кампания Москвы в Сирии дает Кремлю неоценимый боевой опыт, который помогает ему усовершенствовать возможности своих вооруженных сил», - пишет Маджумдар.

Он также отмечает, что сирийская кампания позволила обучить офицеров и военачальников.

«Сирийская кампания помогла России продолжить развитие своих военачальников и предоставила офицерскому корпусу фактический боевой опыт», - говорится в материале.

В ходе боевых действий российские ВКС научились максимальному взаимодействию с Сухопутными войсками, и это очень важный навык, подчеркивает эксперт.

«Самый важный урок, который российские вооруженные силы извлекли в Сирии, - это необходимость тесной координации воздушных силы с сухопутными», - считает обозреватель The National Interest.

Война в Сирии также помогла выявить слабые места российских вооружений и устранить их. Автор статьи добавляет, что россияне поддерживают военную кампанию в Сирии, так как считают, что лучше побороть экстремистов в зародыше, а не дожидаться, пока они доберутся до России.

Ранее сегодня российский президент Владимир Путин заявил, что за последние дни из Сирии были выведены 1140 российских военных.

Приказ приступить к выводу группировки войск главнокомандующий отдал в декабре прошлого года во время визита на авиабазу «Хмеймим».

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