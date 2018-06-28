Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что было бы замечательно поладить с российским президентом Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки. Об этом написала журналистка ABC Меридит Макгроу.

«Мы с нетерпением ждем этого. Если мы все cможем поладить, это было бы замечательно», — процитировала она Трампа в Twitter.

По словам американского президента, страны во всем мире «должны начать ладить» друг с другом

Напомним, саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должен пройти 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух стран намерены обсудить российско-американские отношения, а также украинский и сирийский вопросы.