Глава ДНР рассказал, как Порошенко может отменить выборы президента

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики считает, что украинский лидер Петр Порошенко может попробовать отменить выборы президента, которые должны состояться на Украине 31 марта 2019 года.

Для этого, по мнению Захарченко, Порошенко достаточно ввести военное положение в стране. Таким образом действующий президент сохранит свое место и не попадет под суд, лишившись власти.

«Порошенко, вероятно, введет военное положение и выборы отменит», - сказал глава ДНР в ходе прямой линии с жителями республики, передает Донецкое агентство новостей.

Он также добавил, что помимо Порошенко под суд могут попасть экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков.

«Поэтому проще сделать так, чтобы выборов там не было», - добавил Захарченко.

Ранее Украинский народный трибунал в Луганске признал президента Украины и глав ведомств виновными в военных преступлениях в Донбассе и приговорил их заочно к пожизненному лишению свободы.

Суд постановил, что Порошенко и некоторые его соратники обвиняются по 24 статьям Уголовного кодекса Украины.

Советник Порошенко прокомментировал решение о пожизненном заключении президента.