Mazda отзывает более 8 тысяч машин в России

Более восьми тысяч автомобилей Mazda 6 отзывают в России из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

В ведомстве отметили, что отзыву подлежит ряд машин, реализованных с августа 2002 года по июнь 2008 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности», - подчеркнули в Росстандарте.

Влажность могла привести к нарушению корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, что может привести к неправильному срабатыванию подушек в случае аварии.

Все владельцы автомобилей с дефектами будут проинформированны представители изготовителя ООО «Мазда Мотор РУС», также можно проверить не попадает ли ваш автомобиль под отзыв сверив VIN-код с перечнем опубликованным на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Все ремонтные работы по замене газогенераторов после обращения в дилерский центр будут осуществляться бесплатно для владельцев Mazda 6.