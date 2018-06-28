В Конгрессе предложили принять в США остров Пуэрто-Рико

Остров Пуэрто-Рико может стать новым, 51-м, американским штатом. Конгресс США рассмотрит проект закона о принятии в состав государства остров Пуэрто-Рико. Об этом сообщается на сайте американского парламента.

Соответствующий законопроект внесли в парламент полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменов.

«Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико», — заявила Гонсалес-Колон в Twitter.

При этом пуэрториканцы с 1898 года являются гражданами Америки, но не могут голосовать на президентских выборах и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.

Так, в случае принятия закона, Пуэрто-Рико вместе с прилегающими мелкими островами с 1 января 2021 года может быть провозглашен 51-м штатом Соединенных Штатов.