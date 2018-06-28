Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В страшном пожаре на рынке погибли 15 человек: видео

Наталья Вальханская
20:57 28.06.2018
Среди погибших четверо детей. Еще более 70 человек пострадали.

По меньшей мере 15 человек стали жертвами пожара в районе рынка Джикомба в столице Кении Найроби. Еще более 70 человек пострадали.

Инцидент произошел утром 28 июня.

Среди погибших четыре ребенка. Отмечается, что многие люди сгорели заживо, другие же отравились угарным газом, когда пытались спасти свой товар, но обрушившиеся конструкции перекрыли им путь к выходу.

По одной из версий причиной пожара на рынке мог стать поджог.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
СМИ: НАТО признало потерю своего господства в воздухе
Дата28.06.2018, 18:31
СМИ: НАТО признало потерю своего господства в воздухе
«Славянское братство-2018»: учения десантников трех стран за 60 секунд
Дата28.06.2018, 17:34
«Славянское братство-2018»: учения десантников трех стран за 60 секунд
Почему чемпионат мира по футболу в России - самый крутой в истории
Дата28.06.2018, 10:30
Почему чемпионат мира по футболу в России - самый крутой в истории
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Путин раскрыл сроки поступления в войска комплекса «Сармат»
Дата28.06.2018, 13:28
Путин раскрыл сроки поступления в войска комплекса «Сармат»
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Дата26.06.2018, 18:21
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:15 В стране и мире
Глава ДНР рассказал, как Порошенко может отменить выборы президента
20:57 В стране и мире
Видео
В страшном пожаре на рынке погибли 15 человек: видео
20:26 Спорт
Видео
«Крым – Россия, Косово – Сербия» - сербские болельщики спели у стен Кремля
19:34 В стране и мире
Видео
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео
18:35 В стране и мире
Суд отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Лихач насмерть сбил девушку на глазах ее мужа и ребенка в Туапсе Видео
Лихач насмерть сбил девушку на глазах ее мужа и ребенка в Туапсе
ВСУ понесли существенные потери в ходе боев в Донбассе
ВСУ понесли существенные потери в ходе боев в Донбассе
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
СМИ: Ким Чен Ын приказал расстрелять офицера за дополнительные пайки военным
СМИ: Ким Чен Ын приказал расстрелять офицера за дополнительные пайки военным
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США Видео
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.