В страшном пожаре на рынке погибли 15 человек: видео

По меньшей мере 15 человек стали жертвами пожара в районе рынка Джикомба в столице Кении Найроби. Еще более 70 человек пострадали.

Инцидент произошел утром 28 июня.

Среди погибших четыре ребенка. Отмечается, что многие люди сгорели заживо, другие же отравились угарным газом, когда пытались спасти свой товар, но обрушившиеся конструкции перекрыли им путь к выходу.

По одной из версий причиной пожара на рынке мог стать поджог.