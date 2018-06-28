На Крите россиянка почти сутки провела на надувном матрасе в море

Российская туристка, отдыхающая на греческом острове Крит, уплыла на надувном матрасе в море. Ее удалось найти только спустя 20 часов. Об этом пишет издание Neakriti.

Отмечается, что 55-летняя туристка плавала на матрасе в районе города Ретимно, когда ее отнесло от берега так далеко, что она исчезла из виду. Муж женщины и ее дочь стали искать туристку, к им на помощь подоспел корабль береговой охраны и спасатели на лодках.

«Спустя 20 часов туристку заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex, который и сообщил поисковой бригаде о местонахождении женщины», - отмечает портал.

После того, как россиянку доставили на берег и госпитализировали, ей диагностировали переохлаждение.