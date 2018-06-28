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На саммите стран Евросоюза обсудили продление антироссийских санкций

Денис Шурыгин
19:58 28.06.2018
Лидеры стран Евросоюза обсудили на саммите в Брюсселе антироссийские санкции, миграционный вопрос и безопасность.
Фото: Alberto Pezzali / ZUMAPRESS / Globallookpress

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе вновь обсудили продление антироссийских санкций. Ожидается, что ограничительные меры оставят в силе еще на полгода, несмотря на их очевидную неэффективность и вред для экономики ЕС.

Большой совет в Брюсселе собрал за одним столом лидеров всех стран Евросоюза, но союзом в этой семье уже не пахнет. Миграция, экономика, похолодевшие отношения с Вашингтоном, санкции против России, которые только антироссийскими тут уже никто не считает, но продлевать вынуждены, чтобы из-за океана косо не смотрели.

«Я разделяю позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо продолжать работу в рамках нашего двойного подхода к России. Мы должны наращивать возможности для сдерживания с одной стороны, с другой стороны, наше предложение о диалоге остается в силе», - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Впрочем, позицию «главы семьи» в ЕС разделяют далеко не все «родственники». Италия, например, накануне саммита пообещала наложить вето на продление санкций в отношении России. А президент Франции Эммануэль Макрон высказался еще конкретнее против действий Вашингтона.

«Необходимо защищать суверенитет европейской торговли. Сегодня есть понимание, что необходимо твердо стоять на том, что Европейский союз не должен подчиняться ничьим односторонним указам, но защищать европейскую торговлю и коммерческое многообразие», - сказал Макрон.

Американские пошлины на европейские товары заметно снизили оптимизм Евросоюза относительно американского покровительства. А тут еще миграционный кризис, который, по мнению того же Макрона, давно перешел в политическую стадию.

Страны, в которые прибывает большая часть беженцев, пытаются распределить потоки по всему континенту, но в странах Восточной Европы категорически против такого предложения.

«Думаю, что сегодня удастся изменить текущий тренд в миграционной политике. Возможно, у нас получится сделать так, чтобы люди, которые ранее нелегальным путем попадали в Европу, высаживались за ее пределами. После этого бегство из родной страны на судне станет менее привлекательным, это ударит по бизнесу судоходных компаний, которые возят беженцев», - заявил канцлер Австрии Себастиан Курц.

Австрия выступает не только за ужесточение миграционной политики, но и за улучшение отношений с Россией. При этом после саммита в Брюсселе Вена станет председателем в ЕС.

Мировые СМИ уже сравнивают положение дел в Евросоюзе с громким провалом немецкой футбольной сборной.

«У тренера Лева и канцлера Меркель есть кое-что общее: оба находятся в кризисной ситуации. Лев проиграл свой последний матч, Ангеле Меркель еще предстоит проиграть свой в Европе. Германия переживает непростые времена: футбол все хуже, скверная политика и немецкие автомобили - за позорным скандалом с ними пристально наблюдает весь мир», - пишут журналисты Freie Presse.

Действующий чемпион мира отправлялся в Россию под девизом «Давайте сотворим историю», и сотворил. Сборная Германии впервые не вышла из группы. Возможно потому, что талисман команды - Ангела Меркель - не приехала в Москву. Собиралась ближе к финалу, но поздно.

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