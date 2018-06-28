Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео

Украинские националисты, ветераны так называемого «АТО», бойцы якобы общественной организации «Безопасность жизни» и сотрудники полиции устроили беспорядки у стен детского лагеря «Василек» под Киевом.

По словам участвовавшего в побоище Дмитрия Гутмана, который все снимал на видео, «активисты» из националистов и ветеранов «АТО» приехали на помощь детям, чьи права нарушил некий нардеп Верховной Рады Виталий Хомутынник.

Дом депутата находится неподалеку от места событий, от него он построил незаконный забор, захватив часть территории лагеря, и теперь отдыхающие там ребята не могут попасть к водоему.

Сначала противостоять «правдоборцам» вышли вооруженные охранники самого Хомутынника из «Безопасности жизни», «активисты» вызвали правоохранителей, но сотрудники полиции, приехав на место, не стали разбираться, кто прав, а кто виноват, и положили на землю «защитников детского лагеря».

При этом Гутман пишет, что эти самые якобы полицейские приехали на гражданских машинах, у них отсутствовали жетоны, номера на шлемах и шевроны.

«Очень удобно для совершения преступлений под видом полиции. Настоящие оборотни в погонах», - написал он.

Чем закончилась потасовка и как в итоге решился вопрос со злополучным забором, пока не сообщается.