Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы

Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сообщает «Рустави 2».

Саакашвили осудили за злоупотребление служебным положением и организацию нападения с причинением ущерба здоровью. Политика лишили права занимать государственные должности в течение двух лет и трех месяцев.

В Грузии против бывшего президента страны выдвинуты обвинения по ряду дел, в частности по делу о нападении в 2005 году на бывшего депутата Валерия Гелашвили, который был членом оппозиционной Республиканской партии. Также Саакашвили обвиняют в растрате государственных средств на личные нужды и превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года.

По данным следствия, Саакашвили поручил министру внутренних дел на то время Вано Мерабишвили избить депутата после выхода статьи, в которой Гелашвили оскорбительно высказался по поводу личной жизни грузинского лидера. Задание было исполнено 14 июля 2005 года – бойцы вооруженного спецназа расправились с Гелашвили, пишет Sputnik. Депутат тогда получил травму черепа, множественные переломы и рваные раны в области лица.