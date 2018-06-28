Суд отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между российским «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины о транзите топлива. Об этом пишет «Интерфакс».

В российской компании уточнили, что доводы украинской стороны суд счет несостоятельными.

«Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах», - подчеркнул концерн.

При этом «Газпром» продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Напомним, стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам между российской и украинской компаниями в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиардов долларов. После чего «Газпром» обжаловал решение, а в июне суд приостановил процедуру принудительного взыскания средств с российского концерна.