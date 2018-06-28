СМИ: НАТО признало потерю своего господства в воздухе

ВВС НАТО перестали иметь преимущество для ведения боевых действий в воздухе, говорится в новой стратегии воздушных сил НАТО. Выдержки из этого документа опубликовал портал National Interest.

В документе отмечается, что времена, когда ВВС альянса могли свободно действовать в воздушных пространствах Афганистана, Ливии и Сербии, закончились.

Когда-то Советский Союз был единственной угрозой, а теперь ВВС НАТО должны быть готовы противостоять странам-изгоям, террористическим группам и киберугрозам.

«Ныне к этим угрозам для Альянса добавилась возрождающаяся Россия», - отмечает автор статьи.

Наиболее важным пунктом этого документа является признание того, что ВВС НАТО должны быть подготовлены к масштабным боевым действиям в «некомфортных условиях». Альянс признал, что впервые он столкнулся с противником, равным ему по силе в воздухе, отмечает издание.

Опубликованный документ - первый проект НАТО в области ведения боевых действия в воздухе с 1949 году. Учитывая, что авиация всегда была, по мнению американских высших военных чинов, ключевым преимуществом альянса перед СССР, неудивительно, что они борются за то, чтобы эта тенденция сохранилась.

«В результате превосходство в воздухе не может быть гарантировано при ведении масштабных боевых действий»,- приводит издание выдержки из опубликованной стратегии.

В связи с активным развитием средств ПВО, проводить воздушные операции над густонаселенными городами стало очень тяжело, а кибератаки могут оборвать связь между экипажами самолетов и командными пунктами. В стратегии подчеркивается важность развития средств отражения киберугроз и защиты от них военных объектов.